Frankenstein YouTube'dan Ücretsiz İzlenecek - Son Dakika

Danny Boyle yönetmenliğinde 2011'de ilk kez sahnelenen Frankenstein oyunu online olarak izleyicilerle buluşacak. National Theatre Live: Frankenstein tiyatro oyunu ücretsiz olarak izlenebilecek.



En İyi Tiyatro Oyunu: National Theatre Live: Frankenstein



Koronavirüs salgını nedeniyle sinema filmleri ve tiyatro gösterileri de artık online olarak izleyenlerle buluşuyor. Salgın süresince yapımlarını online ve ücretsiz olarak izlemeye açan isimlerden birisi de The National Theatre. İngiltere'nin en önemli üç sahne sanatları mekanından biri olan National Theatre, National Theatre at Home projesi kapsamında oyunlarını internet üzerinden yayınlamaya devam ediyor.



Danny Boyle tarafından yönetilen, Benedict Cumberbatch, Jonny Lee Miller, Naomie Harris gibi ünlü isimlerin oynadığı National Theatre Live: Frankenstein Tiyatro önümüzdeki hafta YouTube üzerinden yayınlanacak. Nick Dear'ın 2011 yılına ait Frankenstein uyarlamasında Benedict Cumberbatch ve Jonny Lee Miler farklı gecelerde Dr. Frankenstein ve Yaratık'ın rollerini dönüşümlü olarak oynamıştı. İzleyiciler, 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta bu iki versiyonu da izleyebilecek.



YouTube üzerinden ücretsiz izlenebilecek bir diğer tiyatro oyunu Antony and Cleopatra. Simon Godwin tarafından yönetilen, Ralp Fiennes, Sophie Okonedo gibi ünlü isimlerin oynadığı, 2018 yılında izleyicisiyle buluşan Antony and Cleopatra oyunu da 7 Mayıs akşamı izlemeye açılacak.



The National Theatre, haftalık olarak tiyatro oyunlarını izleyicilerle buluşturmanın yanı sıra spor, tarih ve tiyatro hakkında soruların yer aldığı bir sanal sınav da düzenleyeceğini açıkladı. Helen Mirren, Lenny Henry, Lesley Manville ve Ian McKellen gibi ünlü isimler sorular soracak.