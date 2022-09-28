Söyleşi: Audi, Çin'de Artan Talepten Yararlanma Yolunda - Son Dakika
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Söyleşi: Audi, Çin'de Artan Talepten Yararlanma Yolunda

28.09.2022 11:54
Söyleşi: Audi, Çin'de Artan Talepten Yararlanma Yolunda

FRANKFURT, 28 Eylül (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi Audi'nin bir üst düzey yöneticisi, Çin'de araç modellerine yönelik güçlü talebin sürdüğünü ve elektrifikasyon sayesinde Çin pazarındaki konumunu güçlendirme yolunda ilerlediğini söyledi.

FRANKFURT, 28 Eylül (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi Audi'nin bir üst düzey yöneticisi, Çin'de araç modellerine yönelik güçlü talebin sürdüğünü ve elektrifikasyon sayesinde Çin pazarındaki konumunu güçlendirme yolunda ilerlediğini söyledi. Şirketin Çin ana karası ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi için satış müdürü Jacquiline Harvey, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çin'de özellikle premium otomobiller için güçlü bir potansiyelin olduğunu belirtti. Audi, Nisan ayında açıklanan "Vorsprung 2030 Çin Stratejisi"nde üretim kapasitesini çoğaltmak amacıyla yatırımları artıracağını, Çin'deki ürün portföyünü genişletmeyi sürdüreceğini duyurmuştu.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde yer alan Changchun şehrinde yeni bir elektrikli otomobil fabrikasının inşaatı tüm hızıyla devam ederken Audi'nin Çin'deki "en büyük model atağı" artık üçüncü yılına giriyor. Harvey, otomotiv endüstrisinde Almanya ile Çin arasındaki gelişen işbirliğinin iki ülke arasındaki güçlü ikili ilişkilerin göstergesi olduğunu kaydetti. Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen Grubu'nun bir yan kuruluşu olan Audi, 30 seneden uzun zamandır Çin'de faaliyet gösteriyor. Harvey, "Çin, en büyük tek pazarımız ve Audi stratejisinin temel dayanaklarından biri" dedi. Audi'nin bu senenin ilk altı ayında dünya genelinde teslim ettiği 785.099 araçtan toplam 319.558'i Çin'deki müşterilerine ulaştı. Öte yandan, Çin'de Audi markalı otomobillerin yıllık satışları son iki yılda 700.000 adedin üstüne çıktı. Audi bu sene Çin pazarında üç yeni elektrikli modelini de piyasaya sürüyor. Changchun'da 2,6 milyar euroluk yatırımla kurulan yeni elektrikli otomobil fabrikası 2024'ün sonuna kadar tamamlandığında Audi'nin Çin'deki üretim kapasitesine 150.000'den fazla elektrikli araç eklenmiş olacak.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Audi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söyleşi: Audi, Çin'de Artan Talepten Yararlanma Yolunda - Son Dakika

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