Frankfurt'a Yıldız Yağdıran Festival Başlıyor

ÜNLÜ tiyatrocular Ayla Algan, Haldun Dormen, Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu'nun onursal başkanlığında kapılarını yarın açacak olan 6. Frankfurt Tiyatro Festivali, sanatı ve sanatçıları yine sanatseverlerle buluşturuyor.

ÜNLÜ tiyatrocular Ayla Algan, Haldun Dormen, Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu'nun onursal başkanlığında kapılarını yarın açacak olan 6. Frankfurt Tiyatro Festivali, sanatı ve sanatçıları yine sanatseverlerle buluşturuyor. İlginin her yıl arttığı festivalde Almanca üst yazı ile sergilenen oyunların binlerce Alman tiyatrosever tarafından da izlenmesi bekleniyor. Sunuculuğunu Nur Onur'un yapacağı festivalin salonları, 3 Kız Kardeş, Karagöz Öğreniyor, Meçhul Paşa, Geç Kalanlar ve Can Yeleği adlı oyunların yanı sıra 5 atölye, 2 panel, 5 söyleşi ve zengin bir etkinlik programına sahne olacak.



HEYECANLIYIZ



Kültür Bakanlığı ve Frankfurt Belediyesi Kültür Dairesi'nin desteği ile Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı himayesende gerçekleşen festivalin başkanı Kamil Kellecioğlu ve koordinatörü Zeynep Yıldız, bir kez daha sanatı ve sanatçıları, Frankfurt'ta Türk ve Alman izleyici ile buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.



HERKESİ BEKLİYORUZ



Tiyatro yıldızları Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu, Oya Başar, Rasim Öztekin, Hüseyin Avni Danyal, Ayşe Tunaboylu, Fatih Koyunoğlu, Özge Özder, Hilal Saral, Erkan Avcı, Melisa Aslı Pamuk, Vildan Gülerman, Zafer Kırşan, Erdem Akakaçe, Nurten İnan, Selin İşcan, Çiğdem Özkurt Spickermann ile birlikte birbirinden değerli sanatçılarla şahane bir program hazırladıklarına dikkati çeken Kellecioğlu ile Yıldız, bütün sanatseverleri festivale beklediklerini söyledi.

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