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Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçına doğru - Son Dakika

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçına doğru

15.09.2021 20:50

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, iyi bir performans sergilemek istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, iyi bir performans sergilemek istediklerini söyledi.

Pereira, karşılaşmanın oynanacağı Deutsche Bank Park'ta futbolcu Bright Osayi-Samuel ile düzenlediği basın toplantısında, Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe karşılaşmasının güzel geçeceğine inandığını belirtti.

İki takımın da iyi oyunculardan kurulu olduğunu vurgulayan Pereira, "Ben teknik ve taktik olarak kaliteli, öz güvenli bir takım görmek istiyorum. Hırslı futbol oynayan bir takım görmek istiyorum. Yarınki maç kolay olmayacaktır ama buraya gelmemizi sağlayan, play-off etabındaki öz güvenimizi göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Statta kendilerini destekleyen çok sayıda futbolsever bulunacağına işaret eden Pereira, "Yarınki rakibimize karşı oynamak bizim için fırsat. Çünkü çok sayıda Türk ve Fenerbahçe taraftarı orada olacak. Hangi ülkeye gidersek gidelim çok fazla taraftarımız var. Finlandiya'ya gittik, orada da çok fazla taraftarımız vardı. Büyük bir kulübü temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pereira, Eintracht Frankfurt maçına hazırlıkların daha çok teori üzerinde gerçekleştiği aktararak, "Antrenmanlarda çok iyi analizler üzerinden hazırlıklarımızı yaptık. İyi bir takıma karşı oynamak için hazırız. Gerçekten çok iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıp kendi kimliğimizi sahaya yansıtacağız. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Sonucu göreceğiz." şeklinde konuştu.

"Mesut Özil çok önemli bir oyuncu"

Mesut Özil için Almanya'da oynayacağı karşılaşmanın özel bir anlamı bulunup bulunmayacağına ilişkin Pereira, bu sorunun muhatabının oyuncu olduğunu dile getirerek, "Biliyorum ki (Mesut) yarınki maç için çok hırslı. Takımına yardım etmek istiyor. Kendisi tam bir takım oyuncusu. Kalitesiyle takıma yardım etmek istiyor. Sadece taktiksel anlamda değil, aynı zamanda takımın kaptanlarından bir tanesi. Kaptan olarak da takıma yardım ediyor. Bizim için, kulübümüz ve taraftarlarımız için çok önemli bir oyuncu. Yarın ona iyi bir maç diliyorum." açıklamasında bulundu.

Sistemlerden çok oyuncuların davranışlarının önemli olduğunu ifade eden Pereira, "Rakibimizin de istikrarlı olarak sahada sergilediği davranışları var. Onlar gerçekten güçlü bir ligde. Avrupa'nın, hatta dünyanın en iyi 5 liginden birinde oynuyorlar. Bu da şu anlama geliyor, her 3 günde bir güçlü takımlara karşı maçlar oynuyorlar." şeklinde konuştu.

Osayi-Samuel: "Yarın için sabırsızlanıyorum"

Sarı-lacivertli oyuncu Bright Osayi-Samuel, son 5 maçta iyi oynadıklarını ve yarın yapacakları karşılaşmanın da iyi geçeceğini belirterek, "Yeni bir hocamız olmasına rağmen çok iyi performans gösterdik. Bu turnuvanın ne kadar iyi olduğumuzu göstermek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bizim için bir test. Yarın için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Osayi-Samuel, her gün gelişme sağladığını anlatarak, "Hocamız da bana her maç üstüne koymam gerektiğini söylüyor. Son maç iyi bir performans gösterdim. Ama 3 puan alsaydık daha iyi olurdu ki asıl hedefimiz buydu. İyi oyunumun ve golümün bana getirmiş olduğu öz güveni yarınki maça taşımak istiyorum. İyi başlangıç yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe takımı, 15 dakikası basına açık olan maç öncesi son antrenmanını basın toplantısının ardından Deutsche Bank Park'ta gerçekleştirdi.

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçına doğru
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçına doğru
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçına doğru
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçına doğru
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçına doğru
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçına doğru

Fenerbahçe, Frankfurt, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçına doğru - Son Dakika Spor


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