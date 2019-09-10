Son Dakika Haberleri: Frankfurt Otomobil Fuarı için iklim aktivistlerinden boykot çağrısı
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Frankfurt Otomobil Fuarı için iklim aktivistlerinden boykot çağrısı

16 dakika önce

Frankfurt Otomobil Fuarı için iklim aktivistlerinden boykot çağrısı

Frankfurt Otomobil Fuarı için iklim aktivistlerinden boykot çağrısı, System.String[]

Avrupalı otomobil üreticileri, Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen fuarda karbondioksit emisyonunu azaltabilecek yeni modellerini ve stratejilerini tanıttı. Frankfurt Otomobil Fuarı'nı listelerine ekleyen iklim aktivistleri ise fuarı protesto etti.


Avrupa Birliği emisyon hedeflerine ulaşabilmek için son dakikaya kadar bekleyen ve uymadıkları takdirde milyarlarca dolar para cezasına çarptırılacak olan Avrupalı otomobil üreticileri için zaman tükeniyor.

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Frankfurt, Almanya, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:45 
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