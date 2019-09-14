Frankfurt Otomobil Fuarı'nı protesto eden 25 bin bisikletli çevreci otoyol kapattı
1 saat önce
Frankfurt'taki düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı'nın (IAA) ilk gününde yaklaşık 25 bin çevreci bisikletleriyle otoyol kapattı.
Frankfurt'taki düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı'nın (IAA) ilk gününde yaklaşık 25 bin çevreci bisikletleriyle otoyol kapattı. Cumartesi günü düzenlenen protesto gösterilerinde eylemciler, fosil yakıtlı araçların şehir merkezlerinden men edilmesini talep etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:48
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