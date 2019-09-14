Son Dakika Haberleri: Frankfurt Otomobil Fuarı'nı protesto eden 25 bin bisikletli çevreci otoyol kapattı
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Frankfurt Otomobil Fuarı'nı protesto eden 25 bin bisikletli çevreci otoyol kapattı

1 saat önce

Frankfurt'taki düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı'nın (IAA) ilk gününde yaklaşık 25 bin çevreci bisikletleriyle otoyol kapattı.

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Frankfurt'taki düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı'nın (IAA) ilk gününde yaklaşık 25 bin çevreci bisikletleriyle otoyol kapattı. Cumartesi günü düzenlenen protesto gösterilerinde eylemciler, fosil yakıtlı araçların şehir merkezlerinden men edilmesini talep etti.

Frankfurt Otomobil Fuarı'nı protesto eden 25 bin bisikletli çevreci otoyol kapattı

TEM Otoyolu, Frankfurt, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:48 
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