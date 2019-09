Frankfurt sonun başlangıcı mı?

CARMEDYA.COM - Dünyanın saygın otomobil fuarları arasında gelen IAA Frankfurt Otomobil Fuarı ile birlikte uzun süredir akılları kurcalayan bir soru da gündeme geldi.







Başlıkta da dediğimiz gibi otomobil fuarları yakın bir gelecekte sona mı erecek?



Bu yıl Frankfurt'ta yer almayan markaların sayısının Artması ve bu markaların yeni model lansmanlarını fuarla eş Zamanlı olarak Farklı lokasyonlarda gerçekleştirmesi tartışmayı alevlendirdi.



Konuyla ilgili olarak, Opel'in eski başkanı Karl-Thomas Neumann attığı twitte şu Düşüncelerini paylaştı; "Açıkça Söylemek gerekisre IAA 2019 tam bir fiyasko. Sadece olması gerekenin acıklı bir gölgesiydi. IAA 2021 olmayacak. Hikayenin sonu."



Son zamanlarda otomobil üreticileri fuarların formatı ve geleceği üzerine fikirler üretiyorlar. Ancak geçen fuara göre artışla, bu fuarda sayıları neredeyse 10'a yakın markanın burada yer almıyor olması tüm dünyada otomobil fuarlarının gerekli olup olmadığını sorgulatmaya başladı.



Bu tartışmaların somut bir östergesi de 2002 yılında rekor kırarak, 1 milyon kişiye ulaşan ziyaretçi sayısının 2017'de 810 bin 400'e düşmesi. Bu yıl da ziyaretçi rakamı önemli oranda azalırsa, Neumann'ın tahmini gerçek olabilir.



Fuarlara olan ilginin azalması yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de yaşanıyor. İstanbul'da gerçekleşen otomobil fuarı, son fuara katılımın yüzde 50 azalmasıyla birlikte önce ertelenmiş, daha sonra ise tamamen iptal edilmişti. Yeni bir fuar beklentisi ise ufukta görünmüyor.



Fuarların önemini yitirmesi, birçok nedene bağlı olmakla beraber, son yıllarda bilgiye erişimin kolaylaşması ve dijitalleşme bu nedenler arasında önemli bir yer tutuyor. Markalar içinse fuarlarda elektrik ve mobilize üzerine teknolojik çözümlerini sergilemek, dijital ortama göre oldukça zor.



Yeni bir format bulunmazsa yakın bir gelecekte fuarlar sona erebilir ve yerini belki de dijital fuarlara bırakabilir.



