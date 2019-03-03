Son Dakika Haberleri: Frankfurt'ta 25 Yıllık Pilotun Lisansı Sahte Çıktı

Frankfurt'ta 25 Yıllık Pilotun Lisansı Sahte Çıktı

1 saat önce

Güney Afrika Havayolları'nda çalışan bir pilotunu lisansının olmadığı ve 25 yıldır lisanssız olarak uçuş yaptığı ortayı çıktı.

Frankfurt'ta 25 Yıllık Pilotun Lisansı Sahte Çıktı, System.String[]
Güney Afrika Havayolları'nda çalışan bir pilotunu lisansının olmadığı ve 25 yıldır lisanssız olarak uçuş yaptığı ortayı çıktı.

Güney Afrika Havayolları'nda çalışan bir pilotun 1994'ten bu yana sahte lisansla görev yaptığı ortaya çıktı. Frankfurt'ta yapılan rutin kontrolde yakalanan pilotun kimliği ise açıklanmadı. Yaşanan sahtekarlıkla alakalı açıklamada bulunan Güney Afrika Havayolları, olayı endişe verici olarak değerlendirerek, kurumda görev yapan tüm pilotların lisanslarının kontrol edildiğini, lisansız pilotluk yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldığını, bu olaya sebebiyet veren ve ihmalde bulunanlar hakkında da soruşturma açıldığını duyurdu. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:41 Kaynak: İHA

Güney Afrika, Frankfurt, Güncel
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