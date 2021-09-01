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Frankfurt'ta bir meydana "Eskişehir Meydanı" ismi verildi - Son Dakika

Frankfurt'ta bir meydana "Eskişehir Meydanı" ismi verildi

01.09.2021 16:35
Frankfurt'ta bir meydana

Almanya'nın Frankfurt kenti Büyükşehir Belediyesi Meclisi, kardeş kenti olan Eskişehir'in adını Frankfurt'un önemli bir meydanına verdi.

Almanya'nın Frankfurt kenti Büyükşehir Belediyesi Meclisi, kardeş kenti olan Eskişehir'in adını Frankfurt'un önemli bir meydanına verdi. Frankfurt'un Bornheim semtindeki bir meydana "Eskişehir Meydanı" (Eskişehirplatz) ismi verilmesiyle, iki kent arsındaki kardeşlik ilişkilerine yeni bir boyut kazandırıldı.

Almanya'nın Frankfurt kenti Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden, 2013 yılından beri devam eden Frankfurt - Eskişehir kardeş kent ilişkilerini geliştirmeye yönelik yeni bir adım geldi. İki kardeş kent arasındaki ilişkilerin daha sağlam temellere oturması adına Frankfurt Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararla, kentin Bornheim semtinde yer alan bir meydana "Eskişehir Meydanı" (Eskişehirplatz) ismi verildi. Kararın ardından düzenlenen Eskişehirplatz tabelası asılma merasimine ise, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Frankfurt Belediye Meclisi Üyesi Hilime Arslaner-Gölbaşı ve birçok davetli katıldı. Törende ise meydanın isim tabelasının üzerindeki örtüyü ise Feldmann ve Tunçer birlikte açtı.

"Türk toplumunun, Almanya'nın kalkınmasında büyük katkıları olmuştur"

Belediye Başkanı Feldmann Eskişehirplatz açılış merasiminde yaptığı konuşmada, Frankfurt'ta 180 ayrı milletten insanın yaşadığını, 200 farklı dilin konuşulduğunu aktardı. Kentte nüfusun yüzde 54'lük bölümünün yabancı kökenlilerden oluştuğunu belirten Feldmann, bunlar arasında Türk toplumunun ise Frankfurt'un en kalabalık topluluğu olduğunu kaydetti. Konuşmasında, Eskişehir ile şu ana kadar yaptıkları etkinliklere değindiği sırada Feldmann, "60 yıl önce Almanya'ya gelen Türk toplumunun, Almanya'nın kalkınmasında olduğu kadar sosyal ve kültürel alanlarda da büyük katkıları olmuştur. Eskişehir ile 2013 yılında başlayan Kardeş Kent ilişkileri bu gün Eskişehir Meydanı'nın açılışı ile daha da sağlan zemine oturmuştur. Bu zamana kadar yaptığımız karşılıklı faaliyetlerimizi daha da ileri seviyelere getirmeyi arzulamaktayız. Frankfurt'ta bir meydana Eskişehir Meydanı isminin verilmesi, Frankfurt'un tüm insanlara ve kültürlere yönelik açıklığının bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir ve Frankfurt birbirlerine benzeyen iki kenttir"

Bornheim, Neebstrasse - Heidestrasse ve Saaulburgstrasse üçgenindeki meydana Eskişehirplatz tabelasının asılma töreninde Başkonsolos Tunçer yaptığı konuşmada, Eskişehir Meydanı'nın Türk iş göçünün 60. yıl dönümüne denk gelmesinin ayrı bir önem taşıdığına dikkat çekti. Tunçer, "Kardeş kent ilişkileri, ülkeler ve halklar arasındaki dostluk ve iletişimin geliştirilebilmesi açısından bizlere önemli fırsatlar sunmaktadır. Eskişehir Meydanı açılışı, bu iki güzide kent arasındaki dostluk ve kardeşliğin ne kadar sağlam temeller üzerine kurulduğunun bir kanıtıdır. Birbirlerine benzerlikleri bulunan her iki kent sadece Eintracht Frankfurt ve Eskişehir Spor kulüplerinin forma renkleri ile Porsuk ve Main nehirlerinin şehirlerimizin kimliğine katkılarıyla değil, gençliğe, sanata, ve yeniliğe olan açıklıklarıyla da Eskişehir ve Frankfurt birbirlerine benzeyen iki kenttir. Önümüzdeki dönemde karşılıklı temas ve ziyaretlerin yeniden başlamasıyla iki kent arasındaki ilişki ve iletişimin daha da derinleşeceğine inancımız tamdır. Bunun, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine de olumlu yansımalarının olacağından şüphe duymuyoruz. Eskişehir Meydanı'nın, tüm Frankfurtlulara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan Frankfurt ile Eskişehir, 23 Nisan 2013 tarihinde Frankfurt'ta imzalanan protokol ile kardeş kent olmuştu. O günden bu yana iki kent arasındaki siyasi, kültürel ve sosyal ilişkilerle sportif faaliyetler yeni bir boyut kazanmış, aralarında Belediye Başkanları'nın da olduğu yetkililer birbirlerine sık sık ziyaretler gerçekleştirmişti. - FRANKFURT

Frankfurt'ta bir meydana Eskişehir Meydanı ismi verildi
Frankfurt'ta bir meydana Eskişehir Meydanı ismi verildi
Frankfurt'ta bir meydana Eskişehir Meydanı ismi verildi
Frankfurt'ta bir meydana Eskişehir Meydanı ismi verildi
Frankfurt'ta bir meydana Eskişehir Meydanı ismi verildi

Büyükşehir Belediyesi, Frankfurt, Eskişehir, Almanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Frankfurt'ta bir meydana 'Eskişehir Meydanı' ismi verildi - Son Dakika


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