Frankfurt'ta fırtına nedeniyle 100 uçuş askıya alındı - Son Dakika
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Frankfurt'ta fırtına nedeniyle 100 uçuş askıya alındı

6 saat önce

Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda Sabine fırtınası nedeniyle 100 uçuş askıya alındı.

Frankfurt'ta fırtına nedeniyle 100 uçuş askıya alındı, System.String[]

Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda Sabine fırtınası nedeniyle 100 uçuş askıya alındı.

Frankfurt Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, ülkeyi vurması beklenen Sabine fırtınası nedeniyle yaklaşık 100 uçuşun askıya alındığı belirtildi. Açıklamada, rüzgarın şiddetini arttırmasının beklendiği ve uçuş iptallerinin artabileceği ifade edildi.

Fırtınanın Ciara olarak adlandırıldığı İngiltere ve İrlanda'da şiddetli yağışlara neden olduğu belirtildi. İngiltere'de rüzgarın şiddetinin saatte 114 kilometreye ulaştığı, uçuşların, deniz ve tren seferlerinin iptal edildiği ifade edildi. Belçika ve Hollanda'yı da etkisi altına alan Ciara fırtınası nedeniyle maçlar da iptal edildi.

(İHA)

Frankfurt, İngiltere, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:30 Kaynak: İHA
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