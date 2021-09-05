Frankfurt'ta "Göçün 60'ıncı Yılı Korteji" düzenlendi - Son Dakika

Almanya'nın Frankfurt kentinde devam eden "7. Türk Tiyatro Festivali" kapsamında, birinci neslin Almanya'ya göçünü temsilen "Göçün 60'ıncı Yılı Korteji" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Almanya Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının (YTB) destek verdiği festival çerçevesinde gerçekleşen yürüyüş, Frankfurt merkez tren istasyonu önünden başladı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Selçuk Yöntem, Begüm Birgören, Reha Özcan ile yönetmen Hilal Saral'ın yanı sıra çevre sakinlerinin katıldığı yürüyüş öncesi, Anadolu'dan Avrupa'ya 60 yıl önce başlayan iş göçünü canlandıran tiyatro sanatçıları ellerinde tahta bavulları ve bebekleriyle Frankfurt tren istasyonundan çıkarak kortejin yürüyüşe geçeceği alana geldi.

Korteji oluşturan katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla, müzikler ve anonslar eşliğinde şehir merkezinde yürüyerek Frankfurtluları selamladı. Rafadan Tayfa karakterlerinin de katıldığı yürüyüş Willy Brand Meydanı'nda sona erdi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, burada yaptığı konuşmada, Türk tiyatro festivalini bu yıl Avrupa'ya gelişin 60. yılı nedeniyle ayrı bir heyecan içinde kutladıklarını söyledi.

Eren, "Türkler Avrupa'da, Almanya'da 60 yılda büyük bir başarı hikayesine imza attılar. Dilini, kültürünü, havasını, suyunu bilmediği bir ülkeye gelip bu ülkenin ekonomisine, siyasetine, bürokrasisine, akademisine ve sosyal hayatına sayısız katkıda bulundular. Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi bilim insanları çıkardılar. Bu ülkeye her alanda katkı sağlayan bir Türk toplumu 60. yılda bir başarı hikayesi yazıyor." dedi.

Türkçenin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen YTB Başkanı Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Türkçemizi, kültürümüzün taşıyıcısı dilimizi berrak bir şekilde gelecek nesillere aktarabilmek için en iyi yöntemlerden bir tanesi sanat ve sanatın da tiyatro dalı. Bu anlamda tiyatro festivallerini çok önemsiyoruz. Türkçenin yaygınlaştırılması, çift dilli eğitimin yaygınlaştırılması projelerini destekliyoruz. Dilimizi ve kültürümüzü lütfen unutmayalım. Hep birlikte yurt dışında güçlü bir millet varlığıyla, güçlü bir diaspora, güçlü bir Türkiye diyoruz."

1 Eylül'de başlayan festival, 7 Eylül'e kadar çeşitli etkinliklerle sanatseverlerle buluşacak.