Frankfurt'ta polis şiddetine maruz kalan Selim Çiftçi tedavi altına alındı - Son Dakika

Almanya'nın Frankfurt kentinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve sokak ortasında Alman polisinin şiddetine maruz kalan 35 yaşındaki Selim Çiftçi, hastanede tedavi altına alındı.

Hatice Götürmen, AA muhabirine, kardeşinin psikolojik sorunlar yaşadığını ve dün kendisini hastaneye götürmek için ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

"Oğullarım arabayla kardeşimi hava almaya çıkardı." diyen Götürmen, şunları anlattı:

"Kapıda çocuk kilidi var, araç yavaş gidiyor. Geri dönüş yolunda kardeşim kendisini arabanın camından dışarı atıyor. Kendisini dışarı atınca hemen ambulans çağırıyorlar. Kafasından darbe almış. Polise haber vermemişler ama olay yerine polis anında gelmiş ve hiç dinlemeden sorgusuz sualsiz kardeşimi dövmeye başladılar. Evin yakınında yaşanan olayı öğrenince biz de olay yerine gittik. Biz polisleri engellemeye çalıştık ama başaramadık. Kardeşime gaz sıktılar, bizi uzaklaştırdılar."

Götürmen, "Kardeşimi araca attılar, çocuklarımı başka araçla götürdüler. İçerde de oğullarıma şiddet uygulamışlar. Kardeşimin böbrekleri uğradığı şiddet sonucu çok kötü şekilde zedelenmiş ve en kısa sürede müdahale edilmesi gerekiyormuş. Kardeşim beni öldürecekler diye korkup kabul etmiyor. Doktorları ise eğer tedavi olmazsa ömür boyu makinaya bağlı kalacağını söylüyor." ifadelerini kullandı.

Polisin oğullarını birkaç saat sonra bıraktığını ancak kardeşinin hastanede olduğunu ifade eden Götürmen, kardeşinin hiç kimseye zararının olmadığını ve sicilinde hiçbir suç bulunmadığını söyledi.