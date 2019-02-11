Frankfurt'ta Tencere Tavalı Sokak Konseri

Almanya'nın Frankfurt kentinde at kafası kostümü giyen bir gencin tencere tavalı sokak konseri ilginç görüntüler oluşturdu.

Almanya'nın Frankfurt kentinde at kafası kostümü giyen bir gencin tencere tavalı sokak konseri ilginç görüntüler oluşturdu.



Avrupa'nın para kasası olarak bilinen Frankfurt'ta başına at kafası kostümü giyen gencin, sokak ortasındaki bateri gösterisi büyük beğeni topladı. Yere dizdiği tencere ve tavalarla eşsiz bir müzik ziyafeti sunan genç, dakikalarca alkışlandı. Konsere, genci izlemeye gelen küçük bir çocuğun da bagetlerle eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Ritme ayak uyduran minik çocuğun baterinin üzerine oturması ise herkesi güldürdü. Şaşkın bakışlarla konseri izleyenler cep telefonlarıyla bu ilginç anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.



Birçok sokak sanatçısına ev sahipliği yapan şehirdeki bu yetenekli genç, en çok bahşiş toplayan kişiler arasında gösteriliyor. - FRANKFURT

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