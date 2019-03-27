Frankfurt'ta Yıldızlı Günler Başlıyor

6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, Frankfurt ve Rüsselsheim'daki seçkin salonlarda 4 Nisan'da kapılarını açıyor.

6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, Frankfurt ve Rüsselsheim'daki seçkin salonlarda 4 Nisan'da kapılarını açıyor. 14 Nisan'a kadar sürecek festivale, Türk tiyatro ve film dünyasının önemli isimlerinden Ayla Algan, Haldun Dormen, Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Oya Başar, Rasim Öztekin, Necip Memili, Özge Özder, Zerrin Tekindor, Hilal Saral, Ayşe Tunaboylu, Bülent Çolak, Selin İşcan, Erdem Akakçe, Erkan Avcı, Fatih Koyunoğlu, Vildan Gürelman, Şefik Onatoğlu, Elçin Atamgüç, Zafer Kırşan ve Nurten İnan da katılacak.



HERKESİ BEKLİYORUZ



5 oyun, 5 atölye çalışması, 2 panel, 5 söyleşi ve 20 ayrı etkinlikle zengin bir program hazırladıklarını kaydeden Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, "Dilimizi, kültürümüzü yaşatmak amacıyla canla başla çalıştığımız, festivalimizle bu yıl yeniden seyircimizle buluşacağız. Kant, Hegel gibi büyük filozoflar, Einstein gibi büyük bilim adamları, Goethe gibi büyük yazarlar, Wagner gibi büyük besteciler çıkarmış olan bu topraklarda bu salonlarda; biz de 'kültür insanın doğurduğudur' diyoruz. Tiyatro yaşamın ta kendisidir, o halde 'yaşasın insan ve yansımaları' diyoruz. Bu zorlu ama keyifli yolculuğumuzda bizleri hiç yalnız bırakmayan başta Frankfurt Başkonsolosluğu olmak üzere Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatrolları ve özel tiyatrolardaki tüm sanatçı dostlarımıza ve siz değerli sanatseverlere yürekten teşekkür ediyoruz. Türkçe'yi ve sanatı önemseyen herkesi festivale bekliyoruz" diye konuştu.



HANGİ OYUNLAR VAR



Festivalde, oyuncular Özge Özder,Tuba Karabey ve Selin Işcan, Anton Çehov'un yazıp, Aleksandar Popovski'nin yönettiği 'Üç Kız Kardeş'i sahneleyecek. Ahmet Sami Özbudak'ın yazdığı festivalin ikinci oyunu Meçhul Paşa'da ise Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu ve Bülent Çolak rol alacak. Üçüncü oyun Hacivat ve Karagöz'de Murat Ovant ile Ertuğrul Karakaya, çocukları güldürecek. Hacıvat ve Karargöz'ü Harun Türköz yönetiyor. Pervin Ünalp'ın yazdığı oyunda seyircisine derinlikli bir yüzleşmenin resmini gösteren 'Geç Kalanlar'da Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman ile Zafer Kırşan rol alıyor. Elçin Atamgüç ise tek kişilik oyunu Can Yeleği'ni de sergileyecek. Gönül Kıvılcım'ın yazdığı Can Yeleği'ni Nihat Alptekin yönetiyor. Oyunlar öncesi ve sonrasında oyuncu, yönetmen ve teknik ekiple fuaye söyleşisi yapılabilecek.



SÖYLEŞİ VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI



Festivalde Ayşenil Şamlıoğlu ile Hüseyin Avni Danyal, 'Tiyatronun insan üzerindeki etkileri' konulu söyleşiye katılacak. Zerrin Tekindor ile beğenilen dizilerin yönetmeni Hilal Saral, sanat tutkunlarıyla 'Kamera önü ve oyunculuk' atölye çalışmasında buluşacak. Ayşe Tunaboylu ile Nihat Alptekin de birer atölye çalışması yapacak. Tamer Levent ile Alman tiyatro yöneticisi Michael Quast da 'sanat ve insan' konulu söyleşiye konuk olacak.

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