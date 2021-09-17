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Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner'den maç yorumları: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu - Son Dakika

Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner'den maç yorumları: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu

17.09.2021 10:40
Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner'den maç yorumları: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu, System.String[]

Dün akşam F.Bahçe'nin deplasmanda Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada, galibiyeti kaçıran taraf Fenerbahçe oldu. Son saniyelerde değerlendirilemeyen penaltı nedeniyle Kanarya 1 puana razı geldi. Frankfurt hocası da kaçan penaltıyla ilgili ilginç bir ifade kullandı. Oliver Glasner, "Kalecimize teşekkürler. İkinci yarıda F.Bahçe'nin tek şutu kaçan penaltıydı. O da gol olmadı" ifade etti.

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner, 1-1 biten Fenerbahçe karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Glasner, ikinci yarıda F. Bahçe'nin pek varlık gösteremediğini ifade etti.

Frankfurt hocası Glasner, maçı farklı yorumladı: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu

"BİZ HEYECANLIYDIK"

Fenerbahçe'nin hak ederek öne geçtiğini belirten Glasner, "Daha sonra taraftarlardan aldıkları destekle futbolcuların iyi bir mücadele sergilemelerinden dolayı onları övmem gerekiyor. Ardından gol de geldi. Heyecanlı başlayan taraf bizdik" dedi.

"İKİNCİ YARIDAKİ TEK ŞUTTU"

Kaleci Trapp'a penaltı için teşekkür eden Glasner, "Sonuçta penaltıyı kurtardığı için Kevin'e teşekkür etmemiz lazım. Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki tek şutuydu" diye konuştu.

Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner'den maç yorumları: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu

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Son Dakika Spor Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner'den maç yorumları: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu - Son Dakika Spor


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