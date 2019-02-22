Son Dakika Haberleri: Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, Dolu Dolu Başlıyor

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, Dolu Dolu Başlıyor

1 saat önce

Tiyatro Frankfurt'un düzenlediği 6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali 4 Nisan'da başlayacak.

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Tiyatro Frankfurt'un düzenlediği 6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali 4 Nisan'da başlayacak. Festivalde beş oyun sahnelenecek. Festival kapsamında aralarında Tamer Levent, Hüseyih Avni Danyal, Ayşe Şamlıoğlu, Zerrin Tekindor, Ayşe Tunaboylu, Nihat Alpteki ile yönetmen Hilal Saral'ın da olduğu, Türkiye'den yüzlerce sanatçı, yönetmen, oyuncu ve teknik ekip 4-14 Nisan tarihleri arasında Frankfurt ve Rüsselsheim şehirlerindeki seçkin salonlarda sanatseverlerle buluşacak. Her oyun öncesinde sanatçılarla tiyatroseverlerin bir araya gelebileceği sohbetler olacak. Türkiye'den gelecek sanatçıların katılımıyla iki panel ve üç oyunculuk atölyesi düzenlenecek.

KİMSE BU GÜZELLİKLERDEN MAHRUM KALMASIN

Festivalin tanıtım ve basın toplantısı Frankfurt Gallus Theater'da gerçekleştirildi. Basın toplantısına katılan Başkonsolos Burak Karartı, Türk tiyatrosunu Frankfurt'a taşıyan festivale, tüm sanatseverleri beklediklerini söyledi. Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu da "Burada yaşayan Almanca ve Türkçe bilenlere bu kültürel zenginliğimizi gösterme çabasındayız. Çok güzel bir dilimiz, kültürümüz ve değerli sanatçılarımız var. Bu değerlerimizden insanlarımızın ve toplumun mahrum kalmasını istemiyoruz" dedi. Gallus Theater Direktörü Winfried Becker ise 40 yıldır çok kültürlü çalışmaların içinde olduklarını, farklı ülkelerden gelen tiyatro gruplarını misafir etmek, bu kültürü hem o kültürden gelen insanlara hem de Almanlara tanıtırken üstlendikleri misyondan son derece mutlu olduklarını söyledi.

HANGİ OYUNLAR SERGİLENECEK?

Festival kapsamında sahnelenecek oyunlar şöyle:

ÜÇ KIZ KARDEŞ Yazar: Anton Çehov Reji: MEHMET BİRKİYE

Oyuncular: Özge Özder,Tuba Karabey, Selin Işcan

Yer: : Frankfurt Gallus Theater| Gün: 05.04.2019 | Saat: 20: 00 | Süre.: 2St. 45 dak.. | Ön satış: 20 AK: 25

Oyun özeti: Olga, Maşa ve Irina ile erkek kardeşleri, general babalarının tayini nedeniyle geldikleri Rusya'nın kuzeyindeki bir taşra kasabasında yaşamaktadırlar. Moskova özlemi içindeki kardeşler, evlerinde verdikleri partilerle kentin elit kesimini oluşturan subayların gözdesidirler. Ancak görünürde cazip olan bu yaşam aslında onları mutsuz etmektedir.

MEÇHUL PAŞA

Yazar: Ahmet Sami Özbudak Reji: Emrah Eren

Oyuncular: Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu,Bülent Çolak

Yer: Rüsselsheim Stadttheater | Gün: 16.04.2019 | Saat: 20: 00 | Süre 100 dak. | Ön satış: 20 AK: 25

Oyun Özeti: Türkiye'nin ilk siyasi mizah gazetesi "Marko Paşa"nın serüvenini anlatan "hınzır bir neşriyat" hikayesi... Biraz şenlikli, biraz hüzünlü bir orta oyunu… 1946 yılında dönemin en cesur kalemleri Aziz Nesin, Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz ve karikatürist Mustafa Mim Uykusuz'un, kelle koltukta çıkarttıkları, efsanevi "Marko Paşa" gazetesi sevdasını, bu sevda yüzünden özgürlük yolunda ödenen bedelleri, "Marko Paşa"nın meçhule giden yolculuğunu anlatır.

HACİVAT UND KARAGÖZ (Çocuk tiyatrosu) +3

Reji: Harun Türköz Oyuncular: Murat Ovant - Ertuğrul Karakaya

Yer: Frankfurt Gallus Theater | Gün: 07.04.2019 | Saat: 15: 00 | Süre.45min. |

Yetişkinler: 10,00 Çocuklar: 5,00

Oyun Özeti: Karagöz'ün bilgisizliği ve tembelliğine karşı ona öğretmenlik yapan yakın arkadaşı Hacivat. Bu iki zıt karakterin birbirinden keyifli atışmaları hem eğlendirici hem de öğretici.

GEÇ KALANLAR

Yazar: Pervin Ünalp Reji: Nihat Alpteki Süre: 100 dk./ İki Perde

Oyuncular: DEFNE GÜRMEN, ELÇİN ATAMGÜÇ, VİLDAN GÜRELMAN, ZAFER KIRŞAN

Yer: Rüsselsheim Stadttheater | Gün: 13.04.2019 | Saat: 20: 00 | Süre.100 dak. | Ön satış: 20 AK: 25 Oyun Özeti: Yaşadığımız her günü güzel bir güne dönüştürmek varken, "Güzel Bir Gün"ün bize çıkıp gelmesi için öylece oturup bekleriz. Çoğu zaman yaşamak yerine erteleriz. Tüketmenin bencilliğini, paylaşmanın samimiyetine yeğleriz. Oysa ihtiyacımız olan tek şey, biraz farkındalıktır. Geç Kalanlar, sordukları ve sordurduklarıyla seyircisine derinlikli bir yüzleşmenin resmini gösteriyor

CAN YELEĞİ - RETTUNGSWESTE (DRAMA)

Yazar: GÖNÜL KIVILCIM Reji: NİHAT ALPTEKİ

Oyuncu: Elçin ATAMGÜÇ

Yer: Frankfurt Gallus Theater | Gün: 14.04.2019 | Saat: 20: 00 | Süre. 65 dak. |Ön satış: 20 AK: 25

Oyun özeti: Mülteci bir anne yaşamaya mecbur kaldığı bir düzenin içinde, yeterince tanımadığı bir coğrafyada, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup yeni olanla baş etmeye çabalar. Aynı kaderi paylaştığı komşusu da savaşın sürüklediği ve eşitlediği diğer kadındır. Anladığımızı sandığımız, anlamak istemediğimiz, zaman zaman öfkelendiğimiz durumlarla ilk defa yüzleşebileceğimiz bir öykü.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:30 

Frankfurt, Güncel
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