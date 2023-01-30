Frankfurt Uçağında Fenalaşan Yolcuya Canan Kaftancıoğlu Müdahale Etti - Son Dakika
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Frankfurt Uçağında Fenalaşan Yolcuya Canan Kaftancıoğlu Müdahale Etti

30.01.2023 20:22

Türk Hava Yolları'nın (THY) Frankfurt'a sefer yapan uçağında fenalaşan yolcuya, aynı uçakta bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu müdahale etti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Frankfurt'a sefer yapan uçağında fenalaşan yolcuya, aynı uçakta bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu müdahale etti.

Canan Kaftancıoğlu'nun geçen cumartesi günü bir panel için Almanya'nın Frankfurt kentine gitmek üzere bindiği THY'ye ait uçakta bir yolcu fenalaştı. Yolcuya, mesleği hekimlik olan Dr. Canan Kaftancıoğlu müdahale etti. Müdahale anlarını başka bir yolcu cep telefonuyla kaydetti ve bugün sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Türk Hava Yolları, Frankfurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Frankfurt Uçağında Fenalaşan Yolcuya Canan Kaftancıoğlu Müdahale Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Frankfurt Uçağında Fenalaşan Yolcuya Canan Kaftancıoğlu Müdahale Etti - Son Dakika
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