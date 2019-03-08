Son Dakika Haberleri: Frankfurt'un Güçlü Kadınlarından Mor Çatı'ya Destek

Frankfurt'un Güçlü Kadınlarından Mor Çatı'ya Destek

1 saat önce

SEVİNÇ Yerli'nin, Frankfut'taki iş insanlarını biraraya getirdiği Joy'S Women Club Platformu'nun ilk toplantısına Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı'nın eşi Hikmet Karartı, Almanya Merkez Bankası Danışmanı Banu Ejder Özcan, avukat, doktor ve başarılı iş insanlarından oluşan davetliler katıldı.

Frankfurt'un Güçlü Kadınlarından Mor Çatı'ya Destek, System.String[]
SEVİNÇ Yerli'nin, Frankfut'taki iş insanlarını biraraya getirdiği Joy'S Women Club Platformu'nun ilk toplantısına Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı'nın eşi Hikmet Karartı, Almanya Merkez Bankası Danışmanı Banu Ejder Özcan, avukat, doktor ve başarılı iş insanlarından oluşan davetliler katıldı. Kadınların birbirinden güzel, mor renkli kıyafetleri ile dikkat çektiği ilk buluşmada Mor Çatı Kadın Sığınma Yurdu'na bağış toplandı.

ARAMIZDA ÇOK GÜÇLÜ KADINLAR VAR

Toplantının amacının ilk başta kadınları desteklemek olduğunu söyleyen Sevinç Yerli

"Aramızda çok güçlü kadınlar var. O kadınların da çevresindeki kadınları destekleyebileceği projeler olacak. Çevremizdeki ihtiyacı olan insanlara dokunuşlar olacak. Başarılı kadınlarla söyleşiler ve uzman kadınlardan koçluk hizmetini hayata geçireceğiz" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:25 

Merkez Bankası, Almanya, Frankfurt, Güncel
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