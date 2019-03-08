Frankfurt'un Güçlü Kadınlarından Mor Çatı'ya Destek

SEVİNÇ Yerli'nin, Frankfut'taki iş insanlarını biraraya getirdiği Joy'S Women Club Platformu'nun ilk toplantısına Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı'nın eşi Hikmet Karartı, Almanya Merkez Bankası Danışmanı Banu Ejder Özcan, avukat, doktor ve başarılı iş insanlarından oluşan davetliler katıldı.

SEVİNÇ Yerli'nin, Frankfut'taki iş insanlarını biraraya getirdiği Joy'S Women Club Platformu'nun ilk toplantısına Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı'nın eşi Hikmet Karartı, Almanya Merkez Bankası Danışmanı Banu Ejder Özcan, avukat, doktor ve başarılı iş insanlarından oluşan davetliler katıldı. Kadınların birbirinden güzel, mor renkli kıyafetleri ile dikkat çektiği ilk buluşmada Mor Çatı Kadın Sığınma Yurdu'na bağış toplandı.



ARAMIZDA ÇOK GÜÇLÜ KADINLAR VAR



Toplantının amacının ilk başta kadınları desteklemek olduğunu söyleyen Sevinç Yerli



"Aramızda çok güçlü kadınlar var. O kadınların da çevresindeki kadınları destekleyebileceği projeler olacak. Çevremizdeki ihtiyacı olan insanlara dokunuşlar olacak. Başarılı kadınlarla söyleşiler ve uzman kadınlardan koçluk hizmetini hayata geçireceğiz" dedi.

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