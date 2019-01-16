Frankfurtlu Müslüman Gençler 'Kardeş Kent'i Ziyaret Etti

ANTİSEMİTİZMLE mücadale, İsrail
ve Musevilere karşı önyargıları ortadan kaldırmak amacıyla İsraile gezi düzenlendi. Frankfurt
Yabancılar Meclisi, Frankfurt Belediye Başkanı Uwe Becker ile İsrail Başkonsolosluğu'nun desteğiyle gerçekleşen bir haftalık geziye Frankfurt cami derneklerinde faal gençler katıldı. Frankfurt Yabancılar Meclisi Başkanı Jumas Medoff, Başkan Yardımcıları Mesut Altıok ve Dr. Hüseyin Kurt
'un da katıldığı gezide, üç semavi dinde kutsal kabul edilen Kudüs
'ün yanı sıra Haifa, Jaffa
ile Frankfurt'un kardeş kenti Tel Aviv
ziyaret edildi. Ziyaret programında Tel Aviv Belediyesi, Üniversitesi, Alman Dış Ticaret Odası, Uyum Müzesi gibi farklı kurumların yanı sıra tarihi ve kutsal mekanlar yer aldı.
MESCİDİ AKSA'YI DA ZİYARET ETTİLER
Ziyarette, İsrail istihbarat ve teknik takibe büyük önem verdiği dile getirildi. Askerlik hizmeti veren gençler için ordunun ciddi bir eğitim ve tecrübe edinme kurumu olduğu belirtildi. USB belleği, insan sesini dijital ortama geçirme gibi bilgisayar ve bilgi teknolojisi alanında dünya çapında kullanılan çok sayıda buluşun İsrail menşeili olduğuna dikkat çekildi. Haifa, Jaffa ve Kudüs'te yapılan gezilerde geçmiş medeniyetler hakkında bilgi verildi. Bilhassa Osmanlı İmparatorluğu
döneminde yapılan cami külliyeleri, kalelerin korunduğu, çeşitli inanç ve kültürdeki insanların asimile olmadan barış içerisinde yüzyıllarca bir arada yaşadıkları belirtildi. Programda Jed Vashem-Soykırım Müzesi, Kudüs'te aynı alanda bulunan Müslümanların ilk Kıblesi Mescidi Aksa
, Yahudiler için kutsal Süleyman mabedinin orijinal duvarı 'Ağlama Duvarı', Hıristiyanlarca Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği ve yeniden dirileceğine inanılan mekanlar da yer aldı. Gençler, gezide, İsrail yerel mutfağının yanı sıra, Arap ve kozmopolit diğer milletlerin mutfaklarının yemeklerini de deneme fırsatı buldular.