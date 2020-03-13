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Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya alındı.
11 dakika önce
Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:18 Kaynak: AA
Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya alındı.
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