Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya alındı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya alındı. - Son Dakika Spor

Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya alındı.

11 dakika önce

Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya alındı.

Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya alındı., System.String[]

Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya alındı.

Futbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:18 Kaynak: AA
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