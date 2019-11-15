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Fransa 12 ibadet yeri, 3 okul ve 9 derneği kapatacak
6 saat önce
Fransa İçişleri Bakan Yardımcısı Laurent Nunez, ülkede “siyasal İslamcılığın darbe vurduğu” 12 ibadet yeri, 3 okul ve 9 derneğin kapatılacağını söyledi.
Fransa İçişleri Bakan Yardımcısı Laurent Nunez, ülkede 'siyasal İslamcılığın darbe vurduğu' 12 ibadet yeri, 3 okul ve 9 derneğini kapatılacağını söyledi.
Fransız basınına konuşan Nunez, "Şeriat hukuku, Cumhuriyet hukukundan üstün gören siyasal İslamcılıkla savaşıyoruz. Siyasal islamcılıkla, İslam birbiriyle karıştırılmamalı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:46
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