Son Dakika Haberleri: Fransa 12 ibadet yeri, 3 okul ve 9 derneği kapatacak
Son Dakika Dünya Fransa 12 ibadet yeri, 3 okul ve 9 derneği kapatacak - Son Dakika Dünya

Fransa 12 ibadet yeri, 3 okul ve 9 derneği kapatacak

6 saat önce

Fransa İçişleri Bakan Yardımcısı Laurent Nunez, ülkede “siyasal İslamcılığın darbe vurduğu” 12 ibadet yeri, 3 okul ve 9 derneğin kapatılacağını söyledi.

Fransa 12 ibadet yeri, 3 okul ve 9 derneği kapatacak, System.String[]

Fransa İçişleri Bakan Yardımcısı Laurent Nunez, ülkede 'siyasal İslamcılığın darbe vurduğu' 12 ibadet yeri, 3 okul ve 9 derneğini kapatılacağını söyledi.


Fransız basınına konuşan Nunez, "Şeriat hukuku, Cumhuriyet hukukundan üstün gören siyasal İslamcılıkla savaşıyoruz. Siyasal islamcılıkla, İslam birbiriyle karıştırılmamalı." dedi.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:46 
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