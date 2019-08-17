Son Dakika Haberleri: Fransa: 15 yıl önce kapatılan madenin çevresinde yaşayan 38 çocukta yüksek dozda arseniğe rastlandı
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Fransa: 15 yıl önce kapatılan madenin çevresinde yaşayan 38 çocukta yüksek dozda arseniğe rastlandı

45 dakika önce

Fransa'nın Aude Vadisi'nde 15 yıl önce kapatılan arsenik madeninin çevresinde yaşayan 38 çocuğun vücudunda yüksek dozda arseniğe rastlandı.

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Fransa'nın Aude Vadisi'nde 15 yıl önce kapatılan arsenik madeninin çevresinde yaşayan 38 çocuğun vücudunda yüksek dozda arseniğe rastlandı.
Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:42 
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