Fransa: 15 yıl önce kapatılan madenin çevresinde yaşayan 38 çocukta yüksek dozda arseniğe rastlandı
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Fransa'nın Aude Vadisi'nde 15 yıl önce kapatılan arsenik madeninin çevresinde yaşayan 38 çocuğun vücudunda yüksek dozda arseniğe rastlandı.
Fransa
'nın Aude Vadisi'nde 15 yıl önce kapatılan arsenik madeninin çevresinde yaşayan 38 çocuğun vücudunda yüksek dozda arseniğe rastlandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:42
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