Fransa, 1915'in yıl dönümünü anma günü ilan etti
45 dakika önce
1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma günü" ilan ettiğini açıklayan Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı önceden karar hakkında bilgilendirdiğini de söyledi.
1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma günü" ilan ettiğini açıklayan Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı önceden karar hakkında bilgilendirdiğini de söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:46
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