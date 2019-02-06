Son Dakika Haberleri: Fransa, 1915'in yıl dönümünü anma günü ilan etti

Fransa, 1915'in yıl dönümünü anma günü ilan etti

45 dakika önce

1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma günü" ilan ettiğini açıklayan Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı önceden karar hakkında bilgilendirdiğini de söyledi.

Fransa, 1915'in yıl dönümünü anma günü ilan etti, System.String[]
1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma günü" ilan ettiğini açıklayan Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı önceden karar hakkında bilgilendirdiğini de söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:46 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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