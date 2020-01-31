Fransa 200 vatandaşını tahliye etti - Son Dakika

Korona virüsü salgını nedeniyle Çin'de bulunan 200 Fransa vatandaşını tahliye eden uçak Fransa'ya inişini gerçekleştirdi.



Çin'de yayılmaya başlayan korona virüsü salgını nedeniyle Çin'de bulunan Fransa vatandaşlarının tahliyesini sağlayan uçak Fransa'nın askeri hava üssü Istress'e inişini gerçekleştirdi. Fransız medyasında yer alan habere göre uçakta Çin'den gelen 200 Fransa vatandaşı bulunuyor.



Öte yandan, İngiltere ve diğer Avrupa Birliği vatandaşlarını taşıyan bir diğer uçak ise, bugün Çin yerel saatiyle 09.45'te kalkış yapmıştı. İlk olarak İngiltere'ye iniş yapacak uçağın daha sonra İspanya'ya hareket edeceği belirtilmişti. Tahliye edilenlerin 83'ü İngiltere, 23'ünün ise diğer Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşı olduğu bilgisi verilmişti. - PARİS