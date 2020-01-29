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Fransa 2021 itibarı ile erkek civciv kıyımını yasaklamaya hazırlanıyor
6 saat önce
Yumurtalardan çıkan civcivlerin yarısı dünyaya gözlerini açtıktan kısa bir süre sonra ayıklanıyor ve otomatik bantlarla iki korkunç sondan birine gidiyor: Öğütücü ya da gaz odası. Fransa buna 'dur' diyen ilk ülke olacak.
Hayvan yumurtası tüketmek isteyen insanoğlu bunun için doğadaki en masum canlılardan biri olarak kabul edilen civcivlerden hergün yüz binlercesini diri diri parçalıyor.
Bunun nedeni yumurta üretmek için erkeğe değil dişi tavuğa ihtiyaç olması ve horozları az miktarda olan etleri için yetiştirmenin ekonomik olmaması. Dolayısı ile yumurtalardan çıkan civcivlerin yarısı dünyaya gözlerini açtıktan kısa bir süre sonra ayıklanıyor ve otomatik bantlarla iki korkunç sondan birine gidiyor: Öğütücü ya da gaz odası.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:02
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