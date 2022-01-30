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Fransa, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na bakan gönderecek - Son Dakika

Fransa, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na bakan gönderecek

30.01.2022 18:55
Fransa, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na bakan gönderecek

Fransa'nın Spor İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Roxana Maracineanu'nun, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'na gideceği belirtildi.

Fransa'nın Spor İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Roxana Maracineanu'nun, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'na gideceği belirtildi.

Fransa'nın Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, Çin'in insan hakları ihlallerinde bulunduğu gerekçesiyle birçok Avrupa ülkesinin olimpiyatların açılış törenlerine katılmayacağını, bu şekilde diplomatik boykotun "etkisinin az" olduğunu söyledi.

Olimpiyatları boykot etmenin daha etkili yolları bulunduğunu ifade eden Beaune, Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı sırasında Avrupa pazarlarında insanların "zorla çalıştırılmasıyla" imal edilen tüm ürünleri yasaklayan bir yasa tasarısının oylanacağını belirtti.

Beaune, böylece Çin'e bu konudaki memnuniyetsizliğin ve Uygur Türklerinin "zorla çalıştırıldığı" ticari faaliyetlerinin son bulacağının ifade edilmiş olacağını kaydetti.

Clement Beaune, Maracineanu'nun resmi törenlere katılmayacağını ancak Fransız sporcuları desteklemek için orada bulunacağını söyledi.

ABD, Kanada, Avustralya, İngiltere ve İsveç'in de aralarında olduğu bazı ülkeler, Çin'in insan hakları ihlallerinde bulunduğu gerekçesiyle olimpiyatlara katılmayarak diplomatik olarak boykot kararı almıştı.

Çin ise bu ülkelerin hata yaptığı ve bu kararlarından dolayı "hesap verecekleri" tehdidinde bulunmuştu.

2022 Kış Olimpiyat Oyunları, 4-24 Şubat'ta Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Fransa, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na bakan gönderecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na bakan gönderecek - Son Dakika
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