Fransa 2030'da enerji tüketiminin yüzde 30'unu hayvan gübresinden karşılamayı hedefliyor

Fransa, hayvan dışkılarından elde edilen biyogaz sayesinde çevre kirliliği ve enerji bağımlılığına dur demeye hazırlanıyor. Ülkede şu ana kadar 133 çiftliğe kurulan dışkı toplama ve işleme depoları sayesinde hayvansal atıklardan metan gazı elde ediliyor.



Bu sayede dışa dönük enerji bağımlılığından kurtulmayı da hedefleyen hükümet 2030'a kadar enerji tüketiminin yüzde 10'unu biyoyakıt ile karşılamayı hedefliyor. Fransa Gaz İdaresi (GRDF) ise çevreci yakıtlar alanında bir 'devrim' yaşandığının altını çiziyor ve bu oranın on yıl içinde yüzde 30'a ulaşabileceğini belirtiyor. Üstelik biyoyakıtlar tıpkı fosil yakıtlar gibi ısınmada, mutfak tüketiminde ve akaryakıt olarak da kullanılabiliyor.