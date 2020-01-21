Fransa 2035'e kadar 14 nükleer santralini kapatacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa 2035'e kadar 14 nükleer santralini kapatacak - Son Dakika Dünya

Fransa 2035'e kadar 14 nükleer santralini kapatacak

6 saat önce

Hükümetin enerji politikaları ile ilgili kamuyu bilgilendirme dökümanına göre kapatmalara bu yıl Fessenheim'daki iki tesisten başlanacak

Fransa 2035'e kadar 14 nükleer santralini kapatacak, System.String[]

Fransa 2035 yılına kadar 14 nükleer santrali kapatmayı planlıyor. Hükümetin enerji politikaları ile ilgili kamuyu bilgilendirme belgelerine göre kapatmalara bu yıl Fessenheim'daki iki tesisten başlanacak.


Raporda hükümetin 2025 ve 2026 yıllarında devlet elektrik şirketin EDF'den iki reaktörün daha kapatılmasını isteyebileceği belirtildi.

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Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:02 
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