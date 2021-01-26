Fransa 3. kez karantinaya girebilir
26.01.2021 12:30
Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, korona virüs vakalarının artmaya devam etmesi halinde ülke çapında üçüncü bir tecrit uygulanabileceğini ifade etti.
Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, Fransa'nın salgınla mücadelede 3'üncü kez karantina ilan edebileceği gündeme geldi. Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, Fransız medyasına verdiği demeçte, Noel'in ardından Covid-19 vakalarında artış beklendiğini, vakaların artmaya devam etmesi halinde ülke çapında üçüncü kez karantina uygulanabileceğini ifade etti. Bakan Veran, "Halkı korumak için gerekli önlemleri asla dışlamayacağız. Bu bir karar verdiğimiz anlamına gelmiyor, ancak durumu yakından takip ediyoruz, izliyoruz" dedi.
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