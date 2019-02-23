Fransa'da Oturum Almak İsteyen Göçmenlerin Bitmeyen Çilesi
49 dakika önce
Fransa resmi rakamlara göre yaklaşık 6 milyon göçmene ev sahipliği yapıyor.
Fransa
resmi rakamlara göre yaklaşık 6 milyon göçmene ev sahipliği yapıyor. Oturum izni almak veya uzatmak için göçmenler valiliklere başvurmakla yükümlü. Bu zorunluluk beraberinde kalınca bir dosya, bürokratik işlemler ve valilik binalarının önünde uzun kuyruklar getiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:36 Kaynak: Youtube
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