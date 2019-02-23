Son Dakika Haberleri: Fransa'da Oturum Almak İsteyen Göçmenlerin Bitmeyen Çilesi

Fransa'da Oturum Almak İsteyen Göçmenlerin Bitmeyen Çilesi

49 dakika önce

Fransa resmi rakamlara göre yaklaşık 6 milyon göçmene ev sahipliği yapıyor.

Fransa resmi rakamlara göre yaklaşık 6 milyon göçmene ev sahipliği yapıyor. Oturum izni almak veya uzatmak için göçmenler valiliklere başvurmakla yükümlü. Bu zorunluluk beraberinde kalınca bir dosya, bürokratik işlemler ve valilik binalarının önünde uzun kuyruklar getiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:36 Kaynak: Youtube

Fransa, Genel
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