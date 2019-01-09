Fransa'nın Ulusal Simgesi Marianne ve Sarı Yelekliler Grafiti Resimde Buluştu
52 dakika önce
Fransa'nın ulusal simgesi Marianne ve Sarı Yelekliler grafiti resimde buluştu.
Fransa
'nın ulusal simgesi Marianne ve Sarı Yelekliler grafiti resimde buluştu
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:26 Kaynak: Youtube
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