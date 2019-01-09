Son Dakika Haberleri: Fransa'nın Ulusal Simgesi Marianne ve Sarı Yelekliler Grafiti Resimde Buluştu

Fransa'nın Ulusal Simgesi Marianne ve Sarı Yelekliler Grafiti Resimde Buluştu

52 dakika önce

Fransa'nın ulusal simgesi Marianne ve Sarı Yelekliler grafiti resimde buluştu.

Fransa'nın ulusal simgesi Marianne ve Sarı Yelekliler grafiti resimde buluştu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:26 Kaynak: Youtube

Fransa, Genel
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