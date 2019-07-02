Son Dakika Haberleri: Fransa 445 parça tarihi eseri Pakistan'a iade etti
Son Dakika Güncel Haber

Fransa 445 parça tarihi eseri Pakistan'a iade etti

1 saat önce

Fransa, bir kısmı milattan önce 4 bin yılına ait yaklaşık 140 bin avro değerindeki 445 tarihi eseri Pakistan'a iade etti.

Fransa 445 parça tarihi eseri Pakistan'a iade etti, System.String[]
Fransa, bir kısmı milattan önce 4 bin yılına ait yaklaşık 140 bin avro değerindeki 445 tarihi eseri Pakistan'a iade etti.
Pakistan medyasında yer alan habere göre 2006'da, Paris Charles de Gaulle havalimanında, üzerinde kentteki bir galerinin adresi yazılı, içinde 17 tarihi çömlek bulunan bir kutunun gümrük görevlilerince fark edilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında kutuda adresi bulunan galerinin elinde Belucistan'daki bir ören yerinden kaçak yollarla getirilmiş, bir kısmı milattan önce 4 bin yılına ait 445 tarihi eser bulunduğu ortaya çıktı.
Aralarında işlemeli çömlek, vazo, sürahi ile seramiklerin bulunduğu ve tahmini değeri 140 bin avro olan tarihi eserler, Pakistan'ın Paris Büyükelçiliğine iade edildi.
Fransa'nın İndus havzasındaki arkeolojik araştırma grubu sorumlusu Aurore Didier, yaptığı açıklamada, Nal ve Kulli uygarlıklarına ait olduğu tahmin edilen eserlerin Belucistan'ın Mehgarh ören yerinden ve çevredeki mezarlardan çıkarıldığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:50 Kaynak: AA
Pakistan, Fransa, Paris, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brexit yanlıları Avrupa Parlamentosu'nda çalınan marşa sırt döndü Tanguy Ndombele, Tottenham Hotspur'da Avrupa'da en sıcak haziran ayı yaşandı İsrail sokakları karıştı! Çatışmalarda 47 polis yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 01:02:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa 445 parça tarihi eseri Pakistan'a iade etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]