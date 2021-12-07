Fransa, 5-11 yaş grubunu Covid-19'a karşı aşılamaya başlayacak - Son Dakika

Fransa'da 15 Aralık'tan itibaren 5 ila 11 yaş arasında sağlık sorunları olan çocukların Covid-19'a karşı aşılanmaya başlayacağı açıklandı.

Fransa'da Covid-19'a karşı aşılama yaşı düşürüldü. Fransa Başbakanı Jean Castex ve Sağlık Bakanı Oliver Veran, hükümetin Covid-19'a karşı aldığı yeni kısıtlayıcı önlemleri açıklamak için basın toplantısı düzenledi. Fransız hükümeti, 15 Aralık'tan itibaren 5-11 yaş grubunda sağlık sorunları olan çocukları Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşı ile Covid-19'a karşı aşılamaya başlayacağı ifade edildi. Fransa'da yaşları 5 ile 11 arasında değişen yaklaşık 6 milyon çocuk bulunduğu ve bu yaş grubunda aşırı kilolu veya ciddi sağlık sorunları olan 350 bin çocuk olduğu belirtildi.

SINIF DIŞINDA DA OKULLARDA MASKE ZORUNLU OLACAK

Okullarda sağlık protokolü 3. seviyeye yükseltilerek, 9 Aralık Perşembe gününden itibaren okulda öğrenciler ve personel için sınıf dışında da maske takmak zorunlu olacak. Evden çalışmayı mümkün kılan bütün iş yerlerini haftada en az 2 gün evden çalışma çağırısı yapıldı.

GECE KULÜPLERİ 4 HAFTALIĞINA KAPATILACAK

Başbakan Castex, Fransa'nın Noel'den önce gece kulüplerini 10 Aralık Cuma gününden itibaren önümüzdeki 4 hafta boyunca kapatılacağını ve Omicron mutasyonuyla mücadele kapsamında sosyal mesafe önlemlerini sıkılaştıracağını ancak sokağa çıkma yasaklarına gerek olmadığını açıkladı.

FRANSA'DA OMİCRON VAKA SAYISI 25'E YÜKSELDİ

Veran ise, Fransa'da Omicron vaka sayısının 25'e yükseldiğini aktardı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 42 bin 252 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 7 milyon 928 bin 572'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 49 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının, 119 bin 506'e yükseldiği aktarıldı.

(Melike Yazır/İHA)