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Fransa, 6 nükleer santral inşa edecek - Son Dakika

Fransa, 6 nükleer santral inşa edecek

10.02.2022 21:03
Fransa, 6 nükleer santral inşa edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 nükleer santral inşa edeceklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 nükleer santral inşa edeceklerini söyledi.

Macron, Belfort kentinde yaptığı açıklamada, enerji konusunda ülkesinin dışa bağımlılığını azaltmayı ve sanayisini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Fransa'nın gelecek on yıllarda fosil enerjiyi azaltmak için bugüne göre yüzde 60 daha fazla elektrik üretmesi gerektiğini ifade eden Macron, nükleer ve yenilebilir enerjiyi aynı anda geliştirmek istediklerini kaydetti.

Macron, EPR tipi 6 nükleer santral inşa edeceklerini ve ilave 8 santral projesinin başladığını belirtti.

İlk nükleer santralin inşasına 2028'de başlanacağı ve 2035'te hizmete açılacağını ifade eden Macron, ülkenin elektrik ihtiyaçları nedeniyle faaliyette olan mevcut nükleer santrallerin kapatılmayacağını söyledi.

Macron, 2050'ye kadar güneş enerjisi üretim kapasitesini neredeyse 10'a katlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kasım 2021'de yaptığı açıklamada, Fransa'nın enerji alanındaki bağımsızlığını garanti edebilmek için onlarca yıldan sonra nükleer santral inşa etmeye karar verdiklerini ifade eden Macron, 2030'a kadar endüstri, teknoloji, nükleer ve sağlık gibi alanlara 30 milyar avro yatırım yapacaklarını kaydetmişti.

Fransa, 18 nükleer santralde faaliyette olan 56 reaktör ile elektriğin yaklaşık yüzde 70'ini nükleer enerjiden sağlıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, 6 nükleer santral inşa edecek - Son Dakika


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