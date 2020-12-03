Fransa, 76 camiye yapılacak denetimleri bugün başlatacak - Son Dakika

Fransa, 76 camiye yapılacak denetimleri bugün başlatacak

03.12.2020 16:45
Fransa, 76 camiye yapılacak denetimleri bugün başlatacak, System.String[]

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede 76 camiye yapılacak denetimlerin bugün başlayacağını belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede 76 camiye yapılacak denetimlerin bugün başlayacağını belirtti.

Darmanin, RTL radyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tartışmalı güvenlik yasa tasarısının 24. maddesinin yeniden yazılacağını ancak polisi koruma konusunda kararlı olduğunu ifade eden Darmanin, polisin korunmasının basın özgürlüğünün ihlali anlamına gelmediğini söyledi.

Darmanin, Afrika kökenli müzik yapımcısı Michel Zecler'i darbeden 3 polisin meslekten atılacağını belirtti.

Polisin orantısız güç kullandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu kaydeden Darmanin, Fransa Milli Takımı oyuncuları Antoine Griezmann ve Klyan Mbappe'nin Zecler'in polis şiddetine maruz kaldığı olaya tepki gösterdiğini ancak geçen hafta ülkede düzenlenen gösterilerde yaralanan 98 polis için açıklama yapmadığını belirterek bu futbolcuları çift tutum sergilemekle suçladı.

Darmanin, ülkede 76 camiye yapılacak denetimlerin bugün başlayacağını belirtti.

Bu camilerin "radikalleşme" ile suçlandığını söyleyen Darmanin, denetimlerde nelerin kontrol edileceğine ilişkin soruya, "Camilere bağlı okul ve Kur'an okulu olup olmadığı, imamların radikalleşip radikalleşmediği, finansmanın nerden geldiği, caminin yönetimi kontrol edilecek." yanıtını verdi.

Darmanin, camilerden bazılarının kapatılabileceğini kaydetti.

Ülkede tüm camilerin "radikalleşmediğini" ve Müslümanların çoğunluğunun yasalara uyduğunu ifade eden Darmanin, Müslüman dernekler olan Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi ve Barakacity'nin kapatılmasının Fransa için iyi bir şey olduğunu savundu.

Darmanin, ülkede radikalleştiği iddiasıyla 66 yabancının sınır dışı edildiğini belirtti.

Son 3 yılda 43 cami kapatıldı

Fransa'da 16 Ekim'de Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından Müslüman derneklere ve camilere baskınlar ve baskılar arttı.

Darmanin, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden bu yana son 3 yılda 43 caminin kapatıldığını kaydetmişti.

Macron yönetimin hazırladığı ve 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacak "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı ile camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.

Gerald Darmanin, Süleyman Soylu, Müslüman, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, 76 camiye yapılacak denetimleri bugün başlatacak - Son Dakika


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