Fransa, AB dışındaki ülkelere sınırını kapattı - Son Dakika

Fransa, AB dışındaki ülkelere sınırını kapattı

30.01.2021 18:29
Fransa, AB dışındaki ülkelere sınırını kapattı, System.String[]

Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19'a yönelik yeni kısıtlamalar kapsamında Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere sınırlarını kapattığını açıkladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19'a yönelik yeni kısıtlamalar kapsamında Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere sınırlarını kapattığını açıkladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında Covid-19'a ile mücadeleye yönelik yeni kısıtlamalar getirildiğini açıkladı. Yeni kısıtlamalara kapsamında Fransa, Avrupa Birliği dışındaki ülkelere sınırlarını kapattı. Castex, "Zorunlu nedenler dışında Fransa'dan AB dışındaki bir ülkeye giriş ve çıkış yasaklanacak. Bu uygulama, gece yarısından itibaren geçerli olacak. Ülkeye giriş için negatif PCR zorunluluğu devam edecek " ifadelerini kullandı.

Alışveriş merkezleri ve dükkanlara getirilen kısıtlamalara da değinen Castex, "20 bin metrekareden büyük alana sahip gıda dışı dükkanlar kapatılacaktır. Pazartesiden itibaren süpermarketlerde de önlemler güçlendirilecek" dedi.

Ülke genelinde saat 18.00-06.00 arasındaki sokağa çıkma yasağının devam ettiğini bildiren Castex, sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için daha fazla polisin ve jandarmanın görevlendirileceğini açıkladı.

Castex, olası bir karantina uygulanması hakkında ise, "Karantinanın Fransızları kötü etkilediğini biliyoruz. Bundan kaçınmak için kendimize bir şans verebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Fransa, AB dışındaki ülkelere sınırını kapattı

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Fransa, Jean, Turizm, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Turizm Fransa, AB dışındaki ülkelere sınırını kapattı - Son Dakika


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