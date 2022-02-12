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Fransa, AB dışından gelen aşılı yolculara yönelik Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldırdı - Son Dakika

Fransa, AB dışından gelen aşılı yolculara yönelik Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldırdı

12.02.2022 01:34
Fransa, AB dışından gelen aşılı yolculara yönelik Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldırdı

Fransa, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışından ülkeye gelen ve Kovid-19 aşısını yaptıran yolculara yönelik test zorunluluğunu kaldırdı.

Fransa, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışından ülkeye gelen ve Kovid-19 aşısını yaptıran yolculara yönelik test zorunluluğunu kaldırdı.

Başbakan Jean Castex, yaptığı açıklamada, çok sayıdaki ülkede aşılama oranın yüksek olması nedeniyle AB ülkelerinin dışından gelen aşılı yolculardan artık test istenmeyeceğini belirtti.

Aşılı olmayan yolculara yönelik test zorunluluğun devam ettiğini ifade eden Castex, Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "turuncu ülkeler" listesinden gelen yolcuların ülkeye ancak zorunlu hallerde giriş yapabileceğini söyledi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede salgının seyrinin iyiye doğru gitmesi nedeniyle Kovid-19 aşı kartının uygulandığı kapalı mekanlarda 28 Şubat itibarıyla maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 aşı kartının uygulanmadığı yerlerde ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğun devam ettiği kaydedildi.

Son 24 saatte 131 bin 376 Kovid-19 vakası

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 134 bin 536'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte 131 bin 376 kişide virüse rastlandı. Son 7 günde günlük vaka sayısı yaklaşık yüzde 37 düştü.

Hastanelerde 3 bin 371'si yoğun bakımda olmak üzere, 31 bin 939 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelerde tedavi altına alınanların sayısı yüzde 21,56 azaldı.

Fransa, Aralık 2021'de AB ülkeleri dışından ülkeye gelen aşılı ve aşısız yolculardan Kovid-19 testini zorunlu tutma kararı almıştı.

Kovid-19 aşı kartı uygulaması kapsamında kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi mekanlara girişlerde ve tren ile yapılan yolculuklarda sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge isteniyor. Aşı kartının geçerli olabilmesi için hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü doz aşının da yaptırılması gerekiyor. Aşı kartı 16 yaş ve üstündeki kişiler için uygulanıyor.

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Avrupa Birliği, Başbakan, Fransa, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, AB dışından gelen aşılı yolculara yönelik Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldırdı - Son Dakika


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