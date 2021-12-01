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Fransa, AB dışından gelen yolculardan negatif PCR testi isteyecek - Son Dakika

Fransa, AB dışından gelen yolculardan negatif PCR testi isteyecek

01.12.2021 17:03
Fransa, AB dışından gelen yolculardan negatif PCR testi isteyecek

Fransa, Avrupa Birliği (AB) dışından gelen bütün yolculardan aşılarına bakılmaksızın son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu talep edileceğini açıkladı.

Fransa, Avrupa Birliği (AB) dışından gelen bütün yolculardan aşılarına bakılmaksızın son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu talep edileceğini açıkladı.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği (AB) dışından gelen aşılı olsun veya olmasın bütün yolculardan son 48 saat içinde negatif PCR test sonucu talep edileceğini söyledi. Attal, AB ülkelerinden gelen aşılanmamış kişilerden ise son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu talep edileceğini açıkladı.

13 OMİCRON VAKASI ŞÜPHESİ

Gabriel Attal, şu anda Fransa'da Omicron mutasyonunun 13 şüpheli vakası olduğunu duyurdu. Ülkedeki sağlık durumunun hızla kötüleştiğini kaydeden Attal, "Tespit edilen vaka sayısındaki şiddetli artış bizi endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Avrupa Birliği İşleri Bakanı Clement Beaune ise, Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Esvatini ülkelerinden uçuşların askıya alınma kararının cumartesi gününe kadar uzatıldığını açıkladı.

Fransa, cuma günü Güney Afrika'da tespit edilen Covid-29'un Omicron mutasyonu nedeniyle bu ülkelerden gelen uçuşları askıya almıştı. Son 24 saatte yaklaşık 47 bin Covid-19 vakası tespit edilen ülkede bugüne kadar toplam 7 milyon 675 bin 504 vaka tespit edilirken, 119 bin 131 kişi hayatını kaybetti.

(Melike Yazır/ İHA)

Fransa, AB dışından gelen yolculardan negatif PCR testi isteyecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa, AB dışından gelen yolculardan negatif PCR testi isteyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa, AB dışından gelen yolculardan negatif PCR testi isteyecek - Son Dakika
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