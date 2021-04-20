Fransa AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Beaune'den "Avrupa Süper Ligi"ne tepki

Fransa Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune; İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişime tepki gösterdi.

Fransa Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune; İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişime tepki gösterdi. Beaune, kamu yayıncısı France Info'da yaptığı açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin futbolda paraya öncelik verdiğini, liyakatı ve dayanışmayı dışladığını söyledi. Avrupa Süper Ligi'nin zengin kulüpleri bir araya getirdiğini ve diğerlerini dışladığını aktaran Beaune, "(Avrupa Süper Ligi) Paraya dayalı organizasyonları dışlamamız gerektiğini gösteren bir tehdittir." ifadesini kullandı. Beaune, ülkesinin gelecek aylarda Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yapacağını ve Avrupa'da yeni düzenleme getirerek küçük kulüplerin finansmanını güçlendirmek istediklerini belirtti. Avrupa Süper Ligi'nin başlamasının engellenmesi için "siyasi baskının" oluşması gerektiğini ifade eden Beaune, UEFA'nın gelecek günlerde sert önlemler almasını istediğini kaydetti. Beaune, Süper Lig girişimine "hayır" diyen Paris Saint-Germain (PSG) dahil Fransız kulüplerine teşekkür etti. Fransa Futbol Federasyonu (FFF) ve Profesyonel Futbol Ligi (LFP) de Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıkmıştı.

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