Fransa, ABD'de cezaevinde intihar eden Epstein'e 'çocuğa tecavüz' suçlamasıyla soruşturma başlattı
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Fransa’da Paris Savcılığı ABD’de cezaevinde intihar eden milyarder Jeffrey Epstein de hakkında "çocuğa tecavüz ve cinsel saldırı" suçlarından soruşturma başlattı.
Soruşturmanın asıl amacı Fransa'da muhtemel suç ortakları ve mağdurları tespit etmek. Epstein sıklıkla Fransa'ya gelip gidiyordu
Fransa'da Paris Savcılığı ABD'de cezaevinde intihar eden milyarder Jeffrey Epstein hakkında "çocuğa tecavüz ve cinsel saldırı" suçlarından soruşturma başlattı.
Soruşturmanın asıl amacı Fransa'da muhtemel suç ortakları ve mağdurları tespit etmek. ABD'de başlatılan soruşturmada Epstein'in Paris'te dairesinin olduğu ve sıklıkla Fransa'ya gittiği ortaya çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:15
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