Son Dakika Haberleri: Fransa, ABD'de cezaevinde intihar eden Epstein'e 'çocuğa tecavüz' suçlamasıyla soruşturma başlattı
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Fransa, ABD'de cezaevinde intihar eden Epstein'e 'çocuğa tecavüz' suçlamasıyla soruşturma başlattı

46 dakika önce

Fransa’da Paris Savcılığı ABD’de cezaevinde intihar eden milyarder Jeffrey Epstein de hakkında "çocuğa tecavüz ve cinsel saldırı" suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturmanın asıl amacı Fransa'da muhtemel suç ortakları ve mağdurları tespit etmek. Epstein sıklıkla Fransa'ya gelip gidiyordu

Fransa, ABD'de cezaevinde intihar eden Epstein'e 'çocuğa tecavüz' suçlamasıyla soruşturma başlattı, System.String[]

Fransa'da Paris Savcılığı ABD'de cezaevinde intihar eden milyarder Jeffrey Epstein hakkında "çocuğa tecavüz ve cinsel saldırı" suçlarından soruşturma başlattı.


Soruşturmanın asıl amacı Fransa'da muhtemel suç ortakları ve mağdurları tespit etmek. ABD'de başlatılan soruşturmada Epstein'in Paris'te dairesinin olduğu ve sıklıkla Fransa'ya gittiği ortaya çıkmıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:15 
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