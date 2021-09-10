Fransa, ABD'den gelen ziyaretçilere yönelik prosedürü değiştirdi - Son Dakika

Fransa, ABD'de korona virüs vakalarında artış görülmesinin ardından aşısız ziyaretçiler için gerekli olmayan ziyaretlere izin vermeyecek.

Fransa, geçtiğimiz haftalarda ABD'yi ülkede artan korona virüs vakalarının ardından Avrupa Birliği'nin tavsiyesine uygun olarak seyahat edilebilir güvenli ülkeler listesinden çıkarmıştı. Fransa hükümeti tarafından dün açıklanan karar göre, ABD ve İsrail yeşil ülke listesinden turuncu ülke listesine eklenerek, aşısız ziyaretçiler için gerekli olmayan ziyaretlere izin verilmeyecek. Alınan karar kapsamında aşısız yolculara ancak seyahat için geçerli bir nedenleri olması durumunda izin verilecek ve seyahatten önce yolcudan negatif PCR test sonucu istenecek.

Öte yandan, hafta başında da İspanya, ABD'den gelenlere yönelik ülkeye giriş prosedürlerini değiştirdi. Alınan kararla, ABD'den gelenlere çift aşı zorunluluğu getirildi.

Danimarka ve Hollanda da ABD vatandaşlarına aşı zorunluluğu getirirken, İsveç ise ABD'lilerin ülkeye girişini yasakladı. İtalya ise, ABD'den gelen tüm ziyaretçilere 72 saat içerisinde alınan antijen testi ya da negatif PCR zorunluluğu getirdi. - PARİS