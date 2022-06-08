Fransa, ABD'nin Ay'da üs kurma projesini kapsayan Artemis Anlaşması'nı imzaladı

Fransa, ABD öncülüğünde Ay'da kalıcı üs kurmayı da kapsayan Artemis Anlaşması'nı imzalayan yirminci ülke oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Uzayın barışçıl, sorumlu ve sürdürülebilir keşif ve kullanımına olan bağlılığını teyit eden Fransa, Washington DC'de Fransız Büyükelçisi Philippe Étienne'in ev sahipliğinde düzenlenen bir törenle Artemis Anlaşması'nı imzalayan yirminci ülke oldu. Anlaşmalar, Fransa Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi CNES Başkanı Philippe Baptiste tarafından imzalandı." denildi.

CNES Başkanı Baptiste'in yanı sıra etkinliğe NASA Direktörü Bill Nelson, Ulusal Uzay Konseyi Genel Sekreteri Chirag Parikh ve ABD Okyanuslar ve Uluslararası Çevre ve Bilimsel İşler Bürosundan Uzay İşleri Ofisi Direktörü Valda Vikmanis-Keller katıldı.

1967 Dış Uzay Anlaşması'na dayanan Artemis Anlaşması, "uzayın sorumlu keşfinin yönetimini geliştirmek için çok taraflı, bağlayıcı olmayan bir ilke ve kurallar bildirgesi," olarak biliniyor.

Artemis Anlaşması'nın ilkeleri arasında uzay nesnelerinin kaydı, faaliyetlerin çakışmasının önlenmesi, bilimsel verilerin paylaşımı ve acil yardım sağlanması gibi maddeler yer alıyor.

ABD, aynı anlaşma çerçevesinde Ay'da kalıcı bir üs kurulması ve Ay'ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor.

Anlaşma ilk kez resmi olarak 5 Mayıs 2020'de gündeme gelmişti.

NASA 16 Mayıs 2020'de birçok ülke ile Artemis projesi için ikili anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

ABD Dışişlerine göre Artemis Anlaşması'nın imzacıları arasında ABD ve Fransa'nın yanı sıra Avustralya, Bahreyn, Brezilya, Kanada, Kolombiya, İsrail, İtalya, Japonya, Güney Kore, Lüksemburg, Meksika, Yeni Zelanda, Polonya, Romanya, Singapur, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere yer alıyor.