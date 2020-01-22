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Fransa, ABD'nin yaptırımları askıya alması karşılığında dijital vergi girişimini durdurdu
6 saat önce
Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ülkesinin, Google ve Faceook gibi teknoloji şirketlerine dijital faaliyetlerinden dolayı vergi getirme girişimini, ABD’nin misilleme niteliğindeki yaptırımlarını askıya alması karşılığında ertelediğini açıkladı.
Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ülkesinin, Google ve Faceook gibi teknoloji şirketlerine dijital faaliyetlerinden dolayı vergi getirme girişimini, ABD'nin misilleme niteliğindeki yaptırımlarını askıya alması karşılığında ertelediğini açıkladı.
Davos toplantıları sırasında ABD'li mevkidaşı Steven Mnuchin ile yaptığı görüşmenin ardından basının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Fransız bakan, Paris'in dijital sektördeki Amerikan teknoloji devlerine getirmeyi planladığı vergileri aralık ayına kadar ertelediğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:48
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