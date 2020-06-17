Fransa Açık, 21 Eylül-11 Ekim tarihlerinde yapılacak

Turnuvaya katılacak herkesin sağlığı için gerekli önlemlerin Fransız hükümetiyle beraber alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, kararın Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ile görüşülerek alındığı belirtildi.

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