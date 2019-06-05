Son Dakika Haberleri: Fransa Açık'a yağmur engeli
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Fransa Açık'a yağmur engeli

1 saat önce

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) bugün oynanması planlanan karşılaşmalar, yağmur nedeniyle yarına ertelendi.

Fransa Açık'a yağmur engeli, System.String[]
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) bugün oynanması planlanan karşılaşmalar, yağmur nedeniyle yarına ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, turnuvanın 11. gününde oynanması gereken 4 çeyrek final maçının olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendiği duyuruldu.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın yarına ertelenen çeyrek finallerinde, tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ve 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ile 10 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov karşılaşacak. Tek kadınlarda ise 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile ABD'li Amanda Anisimova ve 8 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty ile 14 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:26 Kaynak: AA
Tenis, Roland Garros, Fransa, Spor
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