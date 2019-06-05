Fransa Açık'a yağmur engeli

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa
Açık'ta (Roland Garros
) bugün oynanması planlanan karşılaşmalar, yağmur nedeniyle yarına ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, turnuvanın 11. gününde oynanması gereken 4 çeyrek final maçının olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendiği duyuruldu.
Fransa'nın başkenti Paris
'te düzenlenen turnuvanın yarına ertelenen çeyrek finallerinde, tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic
ile 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ve 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ile 10 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov karşılaşacak. Tek kadınlarda ise 3 numaralı seribaşı Rumen Simona
Halep ile ABD
'li Amanda Anisimova ve 8 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty
ile 14 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys mücadele edecek.