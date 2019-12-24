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Fransa, açık artırmada 24 milyon euroya satılan tablonun yurt dışına çıkışını engelledi
6 saat önce
Fransa, açık artırımda Şilili koleksiyoncu bir aileye 24 milyon 180 bin euroya satılan "Hz. İsa ile Alay Edenler" adlı eserin "ulusal hazine" olduğu gerekçesiyle yurt dışına gönderilmesini engelledi. Fransa'nın 30 ay içerisinde tablonun yabancı alıcılarına yeni bir teklif sunması gerekiyor
Fransa açık artırımda Şilili koleksiyoncu bir aileye 24 milyon 180 bin euroya satılan "Hz. İsa ile Alay Edenler" adlı eserin "ulusal hazine" olduğu gerekçesiyle yurt dışına gönderilmesini engelledi.
Fransız Kültür Bakanlığı, ulusal hazineler danışma komitesinin uyarısı üzerine ünlü İtalyan Rönesans öncesi ressamlarından Cimabue'ye ait eserin ihracat sertifikasını iptal ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:06
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