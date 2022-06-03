Fransa Açık'ın yöneticisinden, "kadınlar tenisinin daha az ilgi çekici olduğu" sözleri için özür - Son Dakika
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Fransa Açık'ın yöneticisinden, "kadınlar tenisinin daha az ilgi çekici olduğu" sözleri için özür

03.06.2022 15:46
Fransa Açık'ın yöneticisinden, "kadınlar tenisinin daha az ilgi çekici olduğu" sözleri için özür

Fransa Açık'ın (Roland Garros) yöneticisi Amelie Mauresmo, "kadın tenis müsabakalarının erkeklerinkinden daha az ilgi çekici olduğuna" ilişkin sözleri nedeniyle özür diledi.

Fransa Açık'ın (Roland Garros) yöneticisi Amelie Mauresmo, "kadın tenis müsabakalarının erkeklerinkinden daha az ilgi çekici olduğuna" ilişkin sözleri nedeniyle özür diledi.

Fransız basınındaki haberde, "Kadın tenis müsabakalarının erkeklerinkinden daha az çekici olduğuna" ilişkin sözlerine atfen Mauresmo, "Yaptığım yorumlar bağlamından çıkarıldı. Söylediklerimden ötürü kendini kötü hisseden kadın oyunculardan özür dilemek istiyorum." dedi.

Mauresmo, kendisini tanıyanların kadın tenisini, eşit hakların ve kadınların büyük bir savunucusu olduğunu bildiğini vurguladı.

"Gece maçlarının programlamasına ilişkin demek istediğim, sadece bir maçımız olduğu için bir kadın müsabakası planlamak gerçekten daha zor çünkü kendine bir bilet almış kişiler için süreyi dikkate almamız gerekiyor." diyen Mauresmo, gelecek yıl gece kadın oyuncular için iki maçı veya bir maç artı bir çiftler maçı düzenlemenin kadın oyunculara karşı daha adil olabileceğine değindi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta gece programlı 10 maçtan yalnızca biri kadın tenisçilerin müsabakasına ayrılmıştı. Mauresmo, 1 Haziran'da buna ilişkin sorulara erkeklerin tenis maçlarının daha fazla "ilgi çekici" olduğu şeklinde cevap vermişti.

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Kaynak: AA

Roland Garros, Fransa, Tenis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Açık'ın yöneticisinden, 'kadınlar tenisinin daha az ilgi çekici olduğu' sözleri için özür - Son Dakika

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