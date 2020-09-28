Fransa Açık'ta favoriler yoluna devam etti - Son Dakika

Fransa Açık'ta favoriler yoluna devam etti

Sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ikinci gününde favori tenisçilerin birçoğu, yoluna devam etti.

Fransa Açık'ta favoriler yoluna devam etti, System.String[]

Sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ikinci gününde favori tenisçilerin birçoğu, yoluna devam etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 ay ertelenen ve hava sıcaklığındaki düşüşün etkisiyle oyuncuların zorlandığı Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvaya, ikinci gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkekler ilk turunda, son 3 yılı üst üste olmak üzere turnuvada 12 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, dünya 83'üncüsü Belaruslu Egor Gerasimov'u 6-4, 6-4 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan 3-0 yendi. İspanyol tenisçi, ikinci turda ABD'li Mackenzie McDonald karşısında korta çıkacak.

Bu sene ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ise 6-4, 6-3 ve 6-3'lük setlerin ardından dünya 40 numarası Hırvat Marin Cilic'i 3-0 mağlup ederek ikinci turda ABD'li Jack Sock'ın rakibi oldu.

Tek erkeklerde günün sürprizini ise 8 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils'i 6-4, 7-5, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden dünya 49'uncusu Kazakistanlı Alexander Bublik gerçekleştirdi.

Kadınlarda favoriler ikinci turda

Tek kadınlar ilk turunda 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, dünya 89 numarası 20 yaşındaki Rus tenisçi Varvara Gracheva'yı 7-6 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-0'la geçerek üst turda Meksikalı Renata Zarazua ile eşleşti.

Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu kovalayan 6 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, vatandaşı dünya 102'ncisi Kristie Ahn'ı 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendi. Williams, ikinci turda Bulgar Tsvetana Pironkova ile karşılaşacak.

Turnuvada 2016 yılında yarı finale kalan 5 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens ise Ukraynalı Katarina Zavatska'yı 2-6, 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup ederek ikinci turda İtalyan Sara Errani'nin rakibi oldu.

7 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova da Fransız Oceane Dodin karşısında 6-3 ve 7-5'lik setlerle korttan 2-0 galip ayrılarak ikinci tura adını yazdırdı.

Turnuvada geçen yıl finale kalma başarısı gösteren dünya 19 numarası Çek Marketa Vondrousova, Polonyalı Iga Swiatek'e 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek tek kadınlarda günün sürprizine imza attı.

Djokovic yarın korta çıkacak

İlk tur maçlarıyla devam edecek Fransa Açık'ta yarın, tek erkeklerde 2016 yılı şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, Etiyopya kökenli İsveçli tenisçi Mikael Ymer ile mücadele edecek.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı tenisçisi Yunan Stefanos Tsitsipas ise dünya 109 numarası İspanyol Jaume Munar'la karşılaşacak.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova'nın rakibi, turnuvaya elemelerden katılan dünya 172 numarası Mısırlı Mayar Şerif olacak.

Bu yıl Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzanan 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin ise dünya 125 numarası Rus Liudmila Samsonova'nın karşısına çıkacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Roland Garros, Marin Cilic, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 23:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fransa Açık'ta favoriler yoluna devam etti - Son Dakika Spor

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