Son Dakika Haberleri: Fransa Açık'ta final bileti Nadal'ın: İspanyol raket Federer'i 24. kez yendi
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Fransa Açık'ta final bileti Nadal'ın: İspanyol raket Federer'i 24. kez yendi

9 dakika önce

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, İsviçreli Roger Federer'i Roland Garros'nun yarı finalinde 3-0 mağlup ederek finale çıktı. Bu Nadal'ın Federer'e karşı kazandığı 24. galibiyet oldu.

Fransa Açık'ta final bileti Nadal'ın: İspanyol raket Federer'i 24. kez yendi, System.String[]
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, İsviçreli Roger Federer'i Roland Garros'nun yarı finalinde 3-0 mağlup ederek finale çıktı. Bu Nadal'ın Federer'e karşı kazandığı 24. galibiyet oldu. Dünyanın önde gelen iki raketi toplamda 39 maçta karşı karşıya geldi.

Erkekler dünya sıralamasının 2 numarası Rafael Nadal, klasmanın 3. basamağındaki Roger Federer'i 3-0 yenerek Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:23 
Fransa, Rafael Nadal, Roger Federer, Roland Garros, Spor
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