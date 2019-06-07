Son Dakika Haberleri: Fransa Açık'ta kadınlar finalin adı: Barty - Vondrousova
Son Dakika Spor Haber

Fransa Açık'ta kadınlar finalin adı: Barty - Vondrousova

1 saat önce

Fransa Açık (Roland Garros) kadınlar tek finalininde Ashleigh Barty ile Marketa Vondrousova karşı karşıya gelecek.

Fransa Açık'ta kadınlar finalin adı: Barty - Vondrousova, System.String[]
Fransa Açık (Roland Garros) kadınlar tek finalininde Ashleigh Barty ile Marketa Vondrousova karşı karşıya gelecek.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta tek kadınlar yarı final maçlarıyla birlikte finalin adı belli oldu. Yarı finalin ilk maçında dünya 8 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, ABD'li Amanda Anisimova ile karşı karşıya geldi. Barty, rakibini 6-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek finale çıktı.

Diğer yarı finalde ise Avustralyalı raket Johanna Konta ile Çekyalı tennisçi Marketa Vondrousova ile mücadele etti. Çek raket Vondrousova, Konta'yı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Ashleigh Barty ile Marketa Vondrousova arasında oynanacak final karşılaşması yarın TSİ 16.00'da oynanacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:02 Kaynak: İHA
Tenis, Roland Garros, Ashleigh Barty, Fransa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


N'Golo Kante, Türkiye maçında yok Şenol Güneş ateşi yaktı: Fransa maçında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok Fransız devi Marsilya, Domagoj Vida'ya talip oldu! Mesut Özil ve Amine Gülşe mutluluğa adım adım ilerliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 17:11:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa Açık'ta kadınlar finalin adı: Barty - Vondrousova
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]